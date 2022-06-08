Пойманный ФСБ россиянин осужден на восемь лет за финансирование террористов

Новосибирец получил 8 лет колонии за финансирование террористической организации

Первый Восточный окружной военный суд, расположенный в Новосибирске, приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя за финансирование запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

Подсудимый Сайфутдинов Жуманбой Донер угли, являющийся уроженцем Центральной Азии, признан виновным по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, мужчина переводил деньги за границу террористам. Он был задержан спецслужбами и привлечен к уголовной ответственности.

26 мая сообщалось, что в Москве 23-летнего молодого человека осудят за финансирование терроризма. По данным следствия, в период с октября по декабрь 2021 года он собирал деньги и переводил их на счета боевиков из международной террористической организации, запрещенной на территории России. При этом фигурант знал, что средства будут использованы для подготовки и совершения преступлений террористической направленности.

