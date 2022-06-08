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Кассирша забрала у клиентов 40 миллионов рублей и сбежала с деньгами через окно

В Москве кассирша забрала 40 миллионов рублей у пришедших в обменник клиентов и сбежала

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

В Москве полиция ищет кассиршу, которая забрала у клиентов 40 миллионов рублей и сбежала с деньгами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, 28-летний водитель занял 33,5 миллиона рублей у брата-бизнесмена, после чего решил обменять крупную сумму на доллары, чтобы потом заработать на обмене валюты на рубли по выгодному курсу. Мужчина нашел в интернете «трейдера», который занимался такими операциями. Сначала они обменяли 2,4 миллиона рублей, все прошло успешно. После этого «трейдер» повел его в обменник в Северном Тушине, в котором, по его словам, были «самые фантастические условия».

Водитель достал из рюкзака 33,5 миллиона рублей наличными и передал их сотруднице, при этом его знакомый дал женщине еще 6,5 миллиона. Кассирша сказала, что ей нужно пересчитать деньги, и закрыла окошко. После того как женщина долгое время не возвращалась к клиентам, потерпевший раздвинул жалюзи и понял, что сотрудницы на месте нет. Потерпевшие вызвали полицейских. Выяснилось, что похитительница скрылась через окно и уехала на светлой Kia. Известно, что машина зарегистрирована на девушку из Талдома, а помещение под обменник сдали в аренду всего неделю назад. Местонахождение кассирши устанавливается.

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Елизавета Новикова
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