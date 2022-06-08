Женщина пожаловалась врачу на шишку под глазом и узнала о смертельном диагнозе

The Sun: редко загоравшая британка оказалась больна способным изуродовать лицо раком кожи

49-летняя жительница Северного Йоркшира Дебби Линдли случайно узнала о смертельном диагнозе после того, как попросила врача осмотреть похожую на пятнышко шишку под правым глазом. Ее историей заинтересовалось издание The Sun.

Британка сказала, что в марте 2020 года обратилась к терапевту из-за аллергической сыпи на ноге и также пожаловалась на небольшое новообразование, которое заметила ее дочь. Женщина хорошо себя чувствовала, потому не беспокоилась, когда получила от врача указание проверить его. Однако результаты исследования оказались неутешительными: ей диагностировали базальноклеточную карциному — немеланомный рак кожи, болезнь, которая развивается в базальных клетках эпидермиса (кератоцитах). «Я редко, практически никогда не загорала, потому была уверена, что это просто пятнышко, на худой конец киста. Я и представить себе не могла, что это рак. Когда мне сказали, что нужна операция, я и вовсе онемела», — призналась Дебби, добавив, что боялась потерять большую часть лица и остаться неузнаваемой.

Операция длилась 20 минут и прошла успешно, однако врачи предупредили женщину о возможности рецидива. Дебби регулярно осматривала себя на предмет новых опухолей и в марте 2022 года заметила на щеке воспаленный «прыщ», биопсия которого подтвердила, что рак вернулся. Медики предупредили, что новообразование быстро растет и, если его срочно не удалить, оно способно изуродовать лицо британки.

Во время повторной операции женщине удалили три сантиметра пораженной раком кожи. Сейчас она чувствует себя хорошо и старается рассказать всем, как важно проверять любые необычные новообразования на коже, даже если человек не любит загорать на солнце.

Ранее врач-стоматолог Юлия Савицкая рассказала о причинах боли в челюсти по утрам. Специалист предупредила, что неприятные ощущения могут возникать из-за сильного сжатия челюстей и ночного скрежета зубами во время сна.