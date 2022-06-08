Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Перечислены пять ранних симптомов оспы обезьян

ETNT: лихорадка, боль в теле и головная боль могут оказаться признаками оспы обезьян

Фото: Abigail Keenan / Unsplash

Врачи перечислили пять ранних признаков оспы обезьян: по их словам, лихорадка, боль в теле и головная боль могут оказаться первыми симптомами серьезного заболевания. Их слова приводит издание Eat This Not That! (ETNT).

Кэти Голден, сертифицированный врач скорой медицинской помощи и медицинский редактор GoodRx уточнила, что лихорадка, боль в теле, увеличение лимфатических узлов и головная боль могут быть признаками вирусных заболеваний, таких как COVID-19 или обычная простуда. Однако так же может проявляться и оспа обезьян.

Доктор Джеймс Дэвидсон, бывший врач-терапевт и основатель MedCourse, добавил, что высокая температура является одним из первых и наиболее часто встречающихся симптомов оспы обезьян. Обычно она появляется через одну-две недели после заражения вирусом. По его словам, если она превышает 38 градусов по Цельсию, для ее снижения можно принять парацетамол. Дэвидсон отметил, что боль в теле — еще один ранний симптом, который обычно встречается при вирусных инфекциях.

«Увеличение лимфатических узлов на шее, в подмышечной впадине и паху особенно часто встречается при оспе обезьян и является одним из первых признаков инфекции», — добавил врач.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Кроме того, основным признаком является сыпь. «Оспа обезьян вызывает очень характерную сыпь, похожую на сыпь при ветряной оспе. Сначала появляются плоские красные пятна. Затем они превращаются в маленькие пузырьки, наполненные жидкостью. Волдыри со временем покрываются коркой или струпьями, а затем исчезают. Чаще всего сыпь появляется на лице и руках, но она также может образоваться и на других частях тела — например, в области гениталий или груди», — уточнила Голден.

Дэвидсон добавил, что, как правило, сыпь сначала обычно появляется на лице, а затем быстро распространяется по телу и конечностям. Весь процесс, от появления пятен до образования волдырей, которые затем лопаются и покрываются корочкой, может занять от двух до четырех недель.

Голден подытожила, что первые симптомы могут появиться в промежутке от пятого до двадцать первого дня после того, как вирус проник в организм. Поэтому при малейшем подозрении или контакте с потенциальными носителями вируса она рекомендует обратиться за помощью к специалисту.

Ранее психолог Алексей Рощин назвал пристальное внимание к оспе обезьян инерцией повестки COVID-19. По его словам, люди ищут замену и свежие инфоповоды, поэтому ситуация с обезьяньей оспой находится под их пристальным вниманием.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кальницкая
Обсудить
Последние новости
Россия не разрешила Турции проводить военную операцию на севере Сирии
Стало известно о местонахождении Познера и Урганта
Россиянин попал под следствие после оправдывающих преступления нацистов постов
Захарова оценила слова Зеленского о переговорах с Путиным
Канье Уэст расстался с возлюбленной после нескольких месяцев отношений
Вокалистка группы «Город 312» высказалась о Москве
Додон предрек Молдавии украинский сценарий
Даты рождения родственников помогли мужчине выиграть 20 миллионов рублей
Трефилов высказался об астме у норвежских лыжников
Роструд напомнил о длинных выходных в июне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.