Раскрыто местонахождение Порошенко

Бывший президент Украины Порошенко вернулся на родину и находится во Львове

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся из заграничной командировки на родину и находится во Львове. Его местонахождение раскрыла «Страна.ua», передает РИА Новости.

По информации издания, экс-глава государства присутствовал на похоронах бойца 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Алексея Портмана. Портал также опубликовал видео с траурных мероприятий — на кадрах запечатлена похоронная процессия, в числе участников которой виден Порошенко.

Ранее сообщалось, что бывший украинский лидер задержался за границей — его визит на саммит Европейской народной партии в Роттердаме должен был закончиться 2 июня, однако впоследствии политика якобы видели в Лондоне и Польше.

Порошенко дважды пытался выехать из страны, чтобы осуществить намеченные зарубежные поездки, однако сотрудники Госпогранслужбы его не выпускали, покинуть Украину ему удалось лишь на третий раз. В ряде украинских СМИ начали появляться сообщения о том, что таким образом политик пытался избежать наказания по уголовным делам — их против него в стране возбуждено как минимум 20.