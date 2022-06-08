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В Госдуме назвали основную проблему российского образования

Депутат Кабышев заявил, что основной проблемой образования является отсутствие стратегии
Сергей Кабышев

Сергей Кабышев. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Основной проблемой российского образования является отсутствие стратегии его развития. Такую причину назвал глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев в своем Telegram-канале.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

По его словам, вопрос развития системы высшего образования в России не должен сводиться к выходу из Болонской системы. «Проблема не в Болонской системе, а в отсутствии стратегии образования в России, ее государственной миссии», — объяснил депутат.

Парламентарий напомнил, что комитет занимается разработкой дорожной карты мероприятий, которые коснутся вопросов формирования национально ориентированной стратегии развития системы высшего образования в стране. В ходе работы уделяется особое внимание мнению, что Болонская система мешает развитию российского образования.

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«Согласились, что такая постановка вопроса ошибочна, юридически некорректна и политически неуместна. Болонский процесс представляет собой, по сути, многолетние контакты по поводу формирования единого общеевропейского пространства высшего образования», — сказал Кабышев.

Ранее заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что после подписания глав учебных заведений под обращением Российского союза ректоров о поддержке специальной операции на Украине фактически произошло исключение образовательных организаций страны из Болонского процесса.

24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».

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