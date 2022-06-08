В России допустили использование Киевом ракет Brimstone в качестве пугала

Посол РФ в Лондоне Келин допустил, что Украина будет использовать Brimstone как пугало

Посол России в Лондоне Андрей Келин прокомментировал публикацию Daily Telegraph, в которой говорится, что правительство Великобритании пообещало поставить Киеву высокотехнологичные ракеты Brimstone для деблокирования портов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас Украина не обладает сооружениями для Brimstone. Однако, допустил дипломат, страна может начать использовать их в качестве пугала.

«Эта история началась где-то в апреле, промелькнуло первое сообщение о ракетах Brimstone. Действительно, это средство не старое, оно достаточно новое, оно даже проходит до сих пор испытания еще, и совершенно непонятно на каких платформах они будут, потому что, в общем-то, это ракеты берегового базирования, а таких сооружений на Украине нет», — уточнил Келин в эфире телеканала «Россия-24».

Посол добавил, что в теории Киев мог бы использовать эти ракеты, однако не в мирных целях — чтобы помочь выводить корабли из портов, — а для обострения обстановки вокруг Одессы.

Ранее газета Daily Telegraph сообщила, что с помощью поставок противокорабельных средств власти Британии надеются разрешить ситуацию с вывозом украинского зерна. До этого украинский посол в Турции Василий Боднар отмечал, что Киев будет согласен возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны лишь при передаче «вооружений для защиты от угроз с моря».