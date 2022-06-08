Дачникам подсказали способ лечения рака сливы

АиФ: больные раком сливы ветки нужно удалить и сжечь

Садовый эксперт Александр Беляев подсказал дачникам способ лечения распространенного заболевания сливы — бактериального рака, или шпорцевой гнили. Его слова приводят «Аргументы и факты».

Он указал на то, что рак у сливы, как и у вишни, явно проявляется весной, во время цветения — у дерева отмирают ветви. Однако, добавляет специалист, это можно заметить раньше по мелким ярко-красным пятнам на листьях дерева, позже чернеющим и исчезающим, после чего лист становится дырявым.

Отмирание ветвей, предупреждает Беляев, является симптомом запущенной болезни, и больные ветки придется удалить. «Вооружайтесь секатором и удаляйте все ветви с такими листьями, равно как и уже мертвые, если таковые имеются. Даже во время цветения раны, нанесенные секатором нормально заживают. Естественно, если их обработать потом обычным садовым варом или специальным спреем», — советует он, обращая внимание на то, что обрезанное нужно сжечь, а не отправлять в компост.

Беляев также отметил, что кислая почва — один из факторов, повышающих вероятность заболевания раком сливы. В качестве профилактики он советует добавлять осенью известь в верхний слой почвы у дерева.

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