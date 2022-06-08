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Дачникам подсказали способ лечения рака сливы

АиФ: больные раком сливы ветки нужно удалить и сжечь

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Садовый эксперт Александр Беляев подсказал дачникам способ лечения распространенного заболевания сливы — бактериального рака, или шпорцевой гнили. Его слова приводят «Аргументы и факты».

Он указал на то, что рак у сливы, как и у вишни, явно проявляется весной, во время цветения — у дерева отмирают ветви. Однако, добавляет специалист, это можно заметить раньше по мелким ярко-красным пятнам на листьях дерева, позже чернеющим и исчезающим, после чего лист становится дырявым.

Отмирание ветвей, предупреждает Беляев, является симптомом запущенной болезни, и больные ветки придется удалить. «Вооружайтесь секатором и удаляйте все ветви с такими листьями, равно как и уже мертвые, если таковые имеются. Даже во время цветения раны, нанесенные секатором нормально заживают. Естественно, если их обработать потом обычным садовым варом или специальным спреем», — советует он, обращая внимание на то, что обрезанное нужно сжечь, а не отправлять в компост.

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Беляев также отметил, что кислая почва — один из факторов, повышающих вероятность заболевания раком сливы. В качестве профилактики он советует добавлять осенью известь в верхний слой почвы у дерева.

Ранее профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Бронштейн назвал способы защититься от паразитов во время отдыха на даче или на природе за городом. По словам врача, отдыхающим на природе людям запрещено ходить босиком и лежать на траве без подстилки.

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Александра Лисица
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