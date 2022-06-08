Россиянка выпала из окна роддома

В Ставрополе женщина, которая родила здорового ребенка, выпала из окна родильного дома

В Ставрополе 31-летняя женщина выпала из окна родильного дома. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, россиянка выпала из окна третьего этажа — до этого она родила здорового ребенка. Женщину доставили в больницу, она получила травмы.

Как сообщают в СК, следователи начали проверку. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Новосибирске годовалый ребенок выпал из окна 17-этажки — он упал на бетонную лестницу. Ребенок выжил, его госпитализировали.