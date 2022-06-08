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Россия перечислила недружественные шаги Румынии

Посол России Кузьмин перечислил недружественные шаги Румынии
Президент Румынии Клаус Йоханнис и супруга Кармен Йоханнис

Президент Румынии Клаус Йоханнис и супруга Кармен Йоханнис. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин перечислил недружественные шаги Румынии за последний год на традиционной пресс-конференции по случаю предстоящего Дня России. Об этом сообщает РИА Новости.

Кузьмин оценил положительно результаты торгово-экономической деятельности на конец 2021 года, поскольку «объем товарооборота полностью восстановился до уровня, который был зарегистрирован до пандемии».

Тем не менее в политико-дипломатической сфере Румыния заняла антироссийскую позицию, в пример посол приводит поддержку страной введения санкций против России в связи со специальной военной операцией на Украине.

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Также двухсторонние отношения были осложнены высылкой румынскими властями десяти дипломатов российского посольства. В ответ российская сторона выслала 10 сотрудников из румынского посольства в Москве, из которых лишь около половины были дипломатами.

Среди других признаков недружественного поведения Бухареста были названы дискриминация российских граждан и компаний, роспуск парламентской группы дружбы с Россией, а также демонизация четырех румынских депутатов, которые «осмелились посетить российское посольство», чтобы предложить посредничество для политического урегулирования конфликта на Украине.

Также Кузьмин упомянул фактический саботаж продления ряда двусторонних документов в сферах образования, культуры, спорта и других видов гуманитарного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что 2,4 тысячи работников в Румынии остались без заработной платы из-за санкций против России. Западные страны ввели санкции против России из-за специальной военной операции, которая началась 24 февраля. Как уточнил российский лидер Владимир Путин, российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

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Виктория Кондратьева
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