Посол рассказал об уступке Москвы после демарша Румынии

Российский посол Кузьмин рассказал об уступке Москвы после демарша Румынии

Глава российского посольства в Бухаресте Валерий Кузьмин рассказал об уступке Москвы после демарша Румынии. Об этом сообщает РИА Новости.

На традиционной пресс-конференции по случаю предстоящего Дня России посол отметил, что Бухарест выслал десять российских дипломатов без предоставления каких-либо доказательств их деятельности, якобы не соответствующей дипломатическому статусу.

В ответ российская сторона дала «пропорциональный ответ», выслав также десять сотрудников из румынского посольства в Москве, из которых лишь около половины были дипломатами. «Это решение было принято Москвой, исходя из, надеюсь, взаимного понимания добавленной стоимости сохранения открытыми дипломатических каналов связи между двумя странами», — пояснил он.

На той же пресс-конференции Кузьмин перечислил недружественные шаги Румынии. В пример посол привел поддержку страной введения санкций против России в связи со специальной военной операцией на Украине.