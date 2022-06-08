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Случайно застреливший мужчину начальник отделения ГИБДД предстанет перед судом

В Забайкалье осудят начальника отделения ГИБДД, случайно застрелившего водителя

Фото: Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / РИА Новости

В городе Балей начальника отделения ГИБДД осудят за превышение должностных полномочий, совершенное с применением оружия и повлекшее тяжкие последствия, а также за причинение смерти по неосторожности. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю Егор Марков.

По данным следствия, в ночь на 14 января 2022 года полицейские проводили мероприятие по выявлению нетрезвых водителей. Когда 34-летний мужчина за рулем одной из машин не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, стражи порядка начали его преследование. Затем водитель вышел из машины и попытался скрыться. Обвиняемый побежал за ним и, не имея оснований для применения табельного оружия, достал пистолет Макарова и произвел не менее трех предупредительных выстрелов. После этого начальник отделения споткнулся и случайно выстрелил, попав в голову убегавшему от него россиянину. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Позже полицейского задержали. В СКР провели необходимые судебные экспертизы и собрали доказательную базу, при этом фигурант вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Петербурге бывшего сотрудника ДПС обвинили в получении взяток на 47 миллионов рублей.

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Елизавета Новикова
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