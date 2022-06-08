Бывшего заместителя прокурора осудили на три года за взятку от бизнесмена
Бывшего заместителя прокурора Таганрога Виктора Плюшкина осудили на три года колонии общего режима за получение взятки. Об этом в среду, 8 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Таганрогского городского суда.
Также ему запретили занимать должности в правоохранительных органах и на госслужбе в течение двух лет. Вину подсудимый не признал.
По данным следствия, в начале марта прошлого года Плюшкин, исполняя обязанности прокурора города, получил 100 тысяч рублей от бизнесмена за непривлечение его к ответственности по результатам прокурорской проверки на предприятии.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае бывшего помощника прокурора обвинили в продаже условно-досрочного освобождения (УДО). Россиянин пытался получить от осужденного 1,5 миллиона рублей за свои услуги.