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Бывшего заместителя прокурора осудили на три года за взятку от бизнесмена

В Таганроге бывшего зампрокурора города осудили на три года за взятку от предпринимателя

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Бывшего заместителя прокурора Таганрога Виктора Плюшкина осудили на три года колонии общего режима за получение взятки. Об этом в среду, 8 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Таганрогского городского суда.

Также ему запретили занимать должности в правоохранительных органах и на госслужбе в течение двух лет. Вину подсудимый не признал.

По данным следствия, в начале марта прошлого года Плюшкин, исполняя обязанности прокурора города, получил 100 тысяч рублей от бизнесмена за непривлечение его к ответственности по результатам прокурорской проверки на предприятии.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае бывшего помощника прокурора обвинили в продаже условно-досрочного освобождения (УДО). Россиянин пытался получить от осужденного 1,5 миллиона рублей за свои услуги.

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Елизавета Новикова
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