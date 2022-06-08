Трампа уличили в сокрытии дорогих подарков от зарубежных стран

В США начали проверку подарков, полученных экс-президентом Трампом от зарубежных стран

Комитет по надзору палаты представителей конгресса США начал проверку подарков, полученных администрацией экс-президента Дональда Трампа от зарубежных стран, говорится в письме на сайте комитета.

Как уточнили эксперты, согласно американскому законодательству, правительственные ведомства США должны отчитываться перед государственным департаментом о любых подарках от зарубежных политиков стоимостью более 415 долларов. Таким образом закон защищает от коррупции и препятствует иностранному влиянию на руководство страны.

Комитет указал на то, что часть полученных Трампом подарков была скрыта, их не включили в требуемый по закону список, направляемый Госдепу. К примеру, в 2017 году делегация, возглавляемая Трампом, во время визита в Саудовскую Аравию получила более 80 подарков. При этом девять самых дорогих презентов (три отрыва меха, три меча и три кинжала) не стали записывать в какой-либо перечень, уличили администрацию специалисты.

По данным членов комитета, расследование ведется из-за опасения «о возможном неправомерном влиянии иностранных правительств на президента Трампа».

В мае Трамп допустил, что может вновь побороться за пост главы страны. В июле 2021 года министерство юстиции США выразило опасения из-за желания Трампа вновь занять должность президента. По мнению ведомства, это может провоцировать новые беспорядки, аналогичные событиям у Капитолия в январе 2021 года.