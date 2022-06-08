Россиянам раскрыли преимущества турецких брендов перед ушедшим массмаркетом

Основатель Woolmilk Мамонтова: турецкие бренды Mudo и LTB заменят ушедший массмаркет

Россиянам раскрыли преимущества турецких брендов перед массмаркетовыми марками, которые ушли с отечественного рынка. Об этом «Ленте.ру» рассказала основатель и творческий директор авторского ателье Woolmilk Ирина Мамонтова.

В первую очередь предпринимательница заявила, что новые магазины, которые планируют открыться в стране, способны полностью закрыть потребности потребителей в покупке как повседневной, так и праздничной одежды. Так, например, ретейлер Mudo заменит испанский бренд Zara из-за схожего ассортимента, отмечает она.

«LTB — это преимущественно повседневный и джинсовый сегмент, а Twist — молодежная одежда для девушек. Отдельное внимание стоит уделить İpekyol, в коллекциях которого представлены премиальные вещи из натуральных тканей, а также предметы гардероба, отвечающие последним трендам», — добавила специалистка.

Собеседница издания также подчеркнула, что турецким компаниям понадобится время, чтобы подстроиться под реалии российского рынка и нарастить объемы продаваемой продукции. «Бренды получили новые перспективные условия почти без конкурентов и активных покупателей, которые ждут достойное качество за разумную цену (...) Нам нужно лишь дать им время на адаптацию», — заключила Мамонтова.

В мае появилась информация о начале переговоров России и Турции по вопросу замещений ушедших с отечественного рынка западных брендов. Турецким организациям было предложено ознакомиться с площадками в лучших торговых центрах Москвы и регионов. Это необходимо для того, чтобы занять вакантные торговые точки, общая площадь которых составляет три миллиона квадратных метров.