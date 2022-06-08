Родившийся с вывихнутыми назад коленями мальчик получил лечение и смог ходить

The Sun: родившийся с контрактурой мышц бедер мальчик из Африки смог ходить после операции

В Африке мальчик Ульрих родился с контрактурой четырехглавой мышцы бедер, которая вывихнула его колени назад, но после лечения смог нормально ходить. Историю африканца публикует The Sun.

Ульрих был вынужден передвигаться, опираясь на палки, чтобы поддерживать вес тела. Из-за редкой болезни его мышцы росли медленнее, чем кости, поэтому ноги сильно сгибались вперед, а тело мальчика было практически сложено пополам параллельно земле. Кроме того, он испытывал постоянные боли, а соседи глазели на него, когда тот появлялся на улице.

Местные врачи отказывались делать операцию из-за того, что деформация была слишком серьезной. Цена хирургического вмешательства в других клиниках была неподъемна для семьи. «Хирурги не прикасались к нему, было тяжело видеть, как ему больно. Когда ему больно, то и мне больно», — поделилась воспоминаниями мать мальчика. Ульрих беспокоился, что с возрастом боль в теле только усилится.

Однако, к радости семьи, благотворительная организация Africa Mercy профинансировала лечение юноши. Он перенес несколько сложных операций, после которых впервые смог выпрямиться и обнять мать. Теперь Ульрих надеется осуществить свою мечту — пойти учиться в школу. «Раньше люди глазели на меня на улице. Они думали, что я инвалид на всю жизнь, и не относились ко мне как к нормальному человеку. Теперь они снова будут глазеть», — заявил с радостью мальчик.

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