Минобороны Вьетнама подписало с Индией пакт о взаимной поддержке

Минобороны Вьетнама подписало пакт о взаимной поддержке с Индией на фоне споров с КНР

Министерство национальной обороны Вьетнама подписало пакт о «взаимной логистической поддержке» с Индией на фоне споров с КНР из-за Парасельских островов и островов Спратли в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Sputnik.

Соглашение позволит индийским военным кораблям и самолетам заправляться топливом и получать другую поддержку на вьетнамских объектах. То же самое касается вьетнамских судов и самолетов, заходящих в индийские порты. Это первый случай, когда Ханой подписал подобный пакт с какой-либо страной.

Договоренности были достигнуты во время трехдневного визита министра обороны Индии Раджнатха Сингха в республику. Глава Минобороны провел двусторонние консультации с министром национальной обороны Вьетнама генералом Фан Ван Гиангом в Ханое.

«Наше тесное сотрудничество в области обороны и безопасности является важным фактором стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил Сингх.

Представители стран также закончили работу над «Совместным заявлением о видении индийско-вьетнамского оборонного партнерства до 2030 года», направленным на расширение «масштаба и объема» двустороннего оборонного сотрудничества. Сингх и Гианг также обговорили досрочное завершение линии оборонного кредита в размере 500 миллионов долларов, который Нью-Дели предлагает Ханою для закупки вооружений на льготных условиях.

Ранее страны четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD — США, Япония, Австралия, Индия) решили положить начало инициативе по охране морских границ. Проект поможет наблюдать за активностью на море в трех регионах, а также расширит способы обмена данными между четырьмя странами о незаконном рыболовстве и усилит меры реагирования на события «климатического и гуманитарного характера». QUAD выступает против любых принудительных, провокационных или односторонних действий по изменению статус-кво в Южно-Китайском море.

Острова двух архипелагов — Парасельского и Спратли — по большей части необитаемы, но окружающие воды богаты рыбой, через них также пролегают важные судоходные маршруты. По оценкам геологов, на океанском дне могут находиться месторождения газа и нефти. Территория островов оспаривается шестью государствами: Вьетнамом, КНР, Китайской Республикой (Тайвань), Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В Пекине считают, что Китай обладает «неоспоримым суверенитетом» над островами в Южно-Китайском море.

В августе прошлого года Управление морской безопасности КНР заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Речь идет об акваториях Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.