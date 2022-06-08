Бастующие британцы пообещали остановить все железнодорожное сообщение в стране

Более 50 тысяч железнодорожников Великобритании готовы к крупнейшей за 30 лет забастовке

Более 50 тысяч железнодорожников Великобритании заявили о готовности к трехдневной забастовке из-за заморозки зарплат и сокращения рабочих мест. Об этом сообщает Национальный профсоюз работников железнодорожного, морского и городского транспорта (RMT).

Профсоюз пообещал целиком остановить железнодорожное сообщение в стране. Протесты запланированы на 21, 23 и 25 июня. Стачка станет крупнейшей забастовкой в британском железнодорожном секторе за более чем 30 лет.

Работники лондонского метрополитена также проведут забастовку 21 июня в рамках отдельного спора о пенсиях и сокращении рабочих мест. «С сотрудниками железных дорог обращаются ужасно, и, несмотря на все наши усилия на переговорах, железнодорожная отрасль при поддержке правительства не воспринимает проблемы работников всерьез», — сказал генеральный секретарь RMT Мик Линч.

По его словам, железнодорожники не могут быть уволены или столкнуться с еще одним годом заморозки заработной платы, «когда инфляция составляет 11,1 процента и продолжает расти». Линч подчеркнул, что RMT открыта для конструктивных переговоров с начальниками и министрами, но «им нужно будет выступить с новыми предложениями, чтобы предотвратить месяцы сбоев».

В апреле экологические протесты в Великобритании вызвали дефицит топлива на АЗС, из-за чего некоторые граждане не смогли попасть на работу. Британские эко-активисты группы Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть») приковали себя цепями к трубам на нефтебазе в Эссексе. Из-за этого утром в понедельник, 11 апреля, многие британские водители столкнулись с дефицитом топлива. Одному британцу пришлось проехать 74 километра, чтобы заправиться и доехать до работы.