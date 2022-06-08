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Захарова оценила решение Киева о создании лагеря для российских военнопленных

Мария Захарова заявила об обеспокоенности созданием спецлагеря для пленных на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова оценила решение украинских властей о создании специального лагеря для российских военнопленных. Об этом она высказалась в ходе брифинга, передает РИА Новости.

По словам Захаровой, в Москве обеспокоены заявлениями из Киева о создании подобного спецлагеря.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в республике создали специальный лагерь для российских военнопленных, в отношении которых маловероятен обмен. При этом он отметил, что остальные попавшие в плен военные ВС РФ содержатся в учреждениях, которые разбросаны почти по всей территории страны.

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Алевтина Запольская
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