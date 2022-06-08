В Запорожской области назвали процент освобожденной территории

Глава ВГА Запорожской области заявил об освобождении 80 процентов территории региона

Запорожская область освобождена почти на 80 процентов. Об этом глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он также назвал ситуацию на территории области позволяющей местной ВГА заниматься «налаживанием мирной жизни». «Слава богу, что активные боевые действия отодвинуты от основных городов», — подчеркнул Балицкий.

Глава ВГА также добавил, что в настоящий момент на подконтрольной ему территории области идут посевные и уборочные работы.

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что местные власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. «Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время», — уточнил он.