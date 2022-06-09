Врач заподозрила СПИД у генсека НАТО Йенса Столтенберга

Врач Скорогудаева заподозрила СПИД у заболевшего лишаем генсека НАТО Йенса Столтенберга

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог и эндокринолог Ирина Скорогудаева заподозрила, что у заболевшего опоясывающим лишаем генсека НАТО Йенса Столтенберга могут быть проблемы с иммунитетом. Об этом она заявила журналистам радиостанции «Говорит Москва».

9 июня информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО сообщило, что генеральный секретарь альянса отменил официальные визиты в Германию и Румынию из-за заражения опоясывающим лишаем. В связи с этим Столтенберг вынужден провести переговоры дистанционно. Собеседник агентства предположил, что заболевание могло стать последствием COVID-19, который политик перенес в середине мая.

Скорогудаева отметила, что само по себе это кожное заболевание не слишком опасное, однако, если у политика его диагностировали не первый раз, это может быть свидетельством иммунопатологических процессов. «Это неприятное заболевание вирусной природы. Если второй раз возникает такое заболевание, то это говорит о выраженной иммунодепрессии. Здесь в подозрении даже СПИД, то есть какие-то тяжелые иммуносупрессивные состояния, которые могут давать повторные прецеденты заболевания», — объяснила она.

В свою очередь врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков в беседе с News.ru предположил, что причиной заражения стала перенесенная ветряная оспа или новая коронавирусная инфекция.

«При снижении иммунитета, при различных других заболеваниях, при постоянных стрессах, с возрастом или другой перенесенной болезни инактивируются антитела, которые были к ветряной оспе, и ветряная оспа себя активирует. Повторное заболевание протекает в виде опоясывающего лишая», — объяснил он природу заболевания.

Тимаков добавил, что опоясывающий лишай сильно отвлекает от работы и мешает двигаться, потому что высыпания болезненны. Также у больных часто повышается температура тела, они жалуются на головные боли.

По его словам, лечение зависит от того, насколько выражены высыпания, и может продолжаться либо от трех до пяти дней, либо три-четыре недели. Скорогудаева же заявила, что пациенты обычно выздоравливают за две недели, однако ряд симптомов может беспокоить их еще некоторое время.

Опоясывающий герпес — заболевание вирусной природы, характеризующееся высыпаниями на коже с сильным болевым синдромом. Возбудитель — вирус ветряной оспы. У людей, ранее переболевших ветрянкой, вирус переходит в латентное состояние в нервных узлах. В последующем у пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом он может активизироваться и вызвать опоясывающий герпес. Боли могут сохранятся на протяжении нескольких месяцев.