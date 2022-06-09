Названа причина отмены визита генсека НАТО в Берлин

Генсек НАТО Столтенберг отменил встречу с Шольцем из-за заражения опоясывающим лишаем

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отменил визит в Берлин, запланированный на 9 июня, из-за заражения опоясывающим лишаем. Причину отмены поездки назвало агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Североатлантического альянса.

По информации агентства, опоясывающий лишай мог возникнуть у Столтенберга после перенесения заболевания, вызванного коронавирусом. В связи с этим генсек НАТО проведет запланированные переговоры с представителями Румынии и Германии в онлайн-формате.

Об отмене визита Столтенберга в Берлин стало известно ранее 9 июня. Сообщалось, что в немецкой столице у него была запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

10 мая сообщалось, что генсек НАТО заразился COVID-19. Отмечалось, что он был полностью вакцинирован, в том числе бустерной дозой. Болезнь у Столтенберга протекала в легкой форме.