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Названа причина отмены визита генсека НАТО в Берлин

Генсек НАТО Столтенберг отменил встречу с Шольцем из-за заражения опоясывающим лишаем

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отменил визит в Берлин, запланированный на 9 июня, из-за заражения опоясывающим лишаем. Причину отмены поездки назвало агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Североатлантического альянса.

По информации агентства, опоясывающий лишай мог возникнуть у Столтенберга после перенесения заболевания, вызванного коронавирусом. В связи с этим генсек НАТО проведет запланированные переговоры с представителями Румынии и Германии в онлайн-формате.

Об отмене визита Столтенберга в Берлин стало известно ранее 9 июня. Сообщалось, что в немецкой столице у него была запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

10 мая сообщалось, что генсек НАТО заразился COVID-19. Отмечалось, что он был полностью вакцинирован, в том числе бустерной дозой. Болезнь у Столтенберга протекала в легкой форме.

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Виктория Кондратьева
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