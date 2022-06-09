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Названы районы Москвы для быстрой сдачи жилья в аренду

Районом с самой быстрой сдачей жилья в аренду названо Орехово-Борисово Северное

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В мае 2022 года районом Москвы, где собственникам быстрее всего удавалось найти квартирантов, оказался Орехово-Борисово Северное. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Яндекс.Аренды».

Эксперты отметили, что для 70 процентов выставленных на аренду квартир в Орехово-Борисово Северном арендаторов удалось найти в среднем за четыре дня. Средняя цена аренды с учетом всех типов квартир составила 44,5 тысячи рублей в месяц.

Другими районами, где арендаторов удалось найти за короткие сроки — в среднем за пять дней для 67 процентов объектов — аналитики назвали Северное Тушино, Перово и Ясенево. В среднем за месяц проживания владельцы квартир просили 40 тысяч рублей, из них самые дешевые варианты предлагали в Перово — за 40 тысяч рублей, самые дорогие — в Ясенево, за 44 тысячи рублей.

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Третью позицию заняли районы Южное Тушино, Ясенево, Коньково, Войковский, Бабушкинский и Южнопортовый, где средний срок нахождения арендатора для около 65 процентов квартир — пять–шесть дней. Средняя ставка аренды здесь составляла 46 тысяч рублей, из них дешевле всего в Бабушкинском районе и Новогирееве — за 40 тысяч рублей в месяц, дороже всего — в Войковском и Южнопортовом районах, где за месяц проживания просили отдать 55 тысяч рублей. Специалисты отметили, что, если арендодатель повышает ставку на 4-10 процентов от среднего уровня даже в тех районах Москвы, где съемщика удается найти быстрее всего, скорость поиска арендатора снижается до недели и более.

Медленнее всего съемщики находятся в дорогих центральных районах Москвы — Якиманке, Арбате, Пресненском, Басманном и Тверском. Подобные ситуации объясняются высокими ставками, которые в среднем составляют 90 тысяч рублей в месяц. По данным экспертов, наибольшей популярностью у арендаторов пользуются студии и однокомнатные квартиры, желательно со свежим косметическим ремонтом, мебелью, стиральной машиной и холодильником. Средний объект, удовлетворяющий этим условиям, если его готовы сдавать примерно за 43 тысячи в месяц, в большинстве случаев находит съемщика за пять дней. Квартиры с дизайнерским или дорогим ремонтом отличаются высокой арендной ставкой и ищутся дольше, в среднем неделю.

Ранее в июне компании по недвижимости Douglas Elliman и Miller Samuel определили размер зарплаты для аренды квартиры в Нью-Йорке. По их данным, человеку необходимо зарабатывать в год более 150 тысяч долларов — размер дохода должен соответствовать правилу о 40-кратной месячной арендной плате, которую обычно требуют владельцы жилья.

Полина Кислицына
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Названы районы Москвы для быстрой сдачи жилья в аренду
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