Стало известно о взрыве около генконсульства США в Ираке

Reuters: три человека пострадали в результате атаки дрона на генконсульство США в Ираке

Около генерального консульства США в городе Эрбиль на севере Ирака прогремел взрыв. Об этом стало известно Reuters.

Инцидент произошел в 21:30 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили агентству источники в службах безопасности, атака была произведена с помощью беспилотного летательного аппарата. Уточняется, что заминированный дрон был сбит. В результате происшествия три человека получили ранения и несколько автомобилей были повреждены.

Ранее турецкую военную базу «Зликан» в Ираке, расположенную на северо-востоке провинции Ниневия, впервые атаковали дроны со взрывчаткой. В результате бомбардировки с воздуха погиб гражданин Ирака, работавший на базе.