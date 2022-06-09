Бразилия подтверила гибель своего гражданина на Украине

МИД Бразилии подтвердил гибель гражданина этой страны на Украине «вследствие конфликта»

Министерство иностранных дел Бразилии подтвердило гибель гражданина этой южноамериканской республики на Украине «вследствие конфликта». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы бразильского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел через посольство Бразилии в Киеве получило подтверждение гибели бразильского гражданина на украинской территории вследствие конфликта в этой стране и поддерживает контакт с его родственниками для предоставления всей возможной помощи в рамках действующих международных договоров и местных правовых норм», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, речь идет о наемнике по имени Андре Луис Хак Бари. Он участвовал в боевых действиях в составе Международного легиона территориальной обороны Украины и, предположительно, погиб в бою 4 июня.

МИД Бразилии отметил, что настойчиво не рекомендует бразильцам поездки на Украину, пока там не будут созданы достаточно безопасные условия.

В Министерстве обороны России прибывших воевать с российскими войсками иностранных граждан не считают комбатантами. В ведомстве подчеркивают, что они прибыли на Украину зарабатывать на убийствах, поэтому их ждет уголовная ответственность.

