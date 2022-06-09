Бразилия подтверила гибель своего гражданина на Украине
Министерство иностранных дел Бразилии подтвердило гибель гражданина этой южноамериканской республики на Украине «вследствие конфликта». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы бразильского внешнеполитического ведомства.
«Министерство иностранных дел через посольство Бразилии в Киеве получило подтверждение гибели бразильского гражданина на украинской территории вследствие конфликта в этой стране и поддерживает контакт с его родственниками для предоставления всей возможной помощи в рамках действующих международных договоров и местных правовых норм», — говорится в сообщении.
По информации СМИ, речь идет о наемнике по имени Андре Луис Хак Бари. Он участвовал в боевых действиях в составе Международного легиона территориальной обороны Украины и, предположительно, погиб в бою 4 июня.
МИД Бразилии отметил, что настойчиво не рекомендует бразильцам поездки на Украину, пока там не будут созданы достаточно безопасные условия.
В Министерстве обороны России прибывших воевать с российскими войсками иностранных граждан не считают комбатантами. В ведомстве подчеркивают, что они прибыли на Украину зарабатывать на убийствах, поэтому их ждет уголовная ответственность.