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Бразилия подтверила гибель своего гражданина на Украине

МИД Бразилии подтвердил гибель гражданина этой страны на Украине «вследствие конфликта»

Фото: Adriano Machado / Reuters

Министерство иностранных дел Бразилии подтвердило гибель гражданина этой южноамериканской республики на Украине «вследствие конфликта». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы бразильского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел через посольство Бразилии в Киеве получило подтверждение гибели бразильского гражданина на украинской территории вследствие конфликта в этой стране и поддерживает контакт с его родственниками для предоставления всей возможной помощи в рамках действующих международных договоров и местных правовых норм», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, речь идет о наемнике по имени Андре Луис Хак Бари. Он участвовал в боевых действиях в составе Международного легиона территориальной обороны Украины и, предположительно, погиб в бою 4 июня.

МИД Бразилии отметил, что настойчиво не рекомендует бразильцам поездки на Украину, пока там не будут созданы достаточно безопасные условия.

В Министерстве обороны России прибывших воевать с российскими войсками иностранных граждан не считают комбатантами. В ведомстве подчеркивают, что они прибыли на Украину зарабатывать на убийствах, поэтому их ждет уголовная ответственность.

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Марина Совина
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