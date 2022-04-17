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В Минобороны заявили о грозящем иностранным наемникам на Украине тюремном сроке

Минобороны заявило о длительных тюремных сроках для иностранных наемников на Украине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Приехавшим воевать за Украину иностранным наемникам грозит долгий тюремный срок. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что прибывшие воевать с российскими войсками иностранные граждане не являются комбатантами (участниками вооруженного конфликта — прим. «Ленты.ру»), а значит их ждут уголовная ответственность и длительные сроки заключения. «Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян», — заявил генерал Конашенков.

Ранее сообщалось, что российские военные в ходе спецоперации на Украине ликвидировали 1035 иностранных наемников, прибывших в республику. В ведомстве добавили, что еще 912 наемников, приехавших на Украину из-за рубежа, отказались продолжать участвовать в боевых действиях.

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Владимир Седов
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