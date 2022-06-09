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Первая страна в Азии декриминализовала каннабис

CNN: власти Таиланда декриминализовали производство и торговлю каннабисом

Фото: Globallookpress.com

Власти Таиланда декриминализовали производство и выращивание каннабиса на территории страны. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Таиланд стал первой страной в Азии, правительство которой приняло соответствующее решение. Министр здравоохранения государства Анутин Чарнвиракул выразил надежду, что легальное производство марихуаны поспособствует развитию экономики. Кроме того, преступлением больше не является торговля каннабисом и продуктами из него.

При этом глава Минздрава уточнил, что рекреационное употребление наркотика остается незаконным. «У нас все еще есть положения закона, которые контролируют потребление, курение или использование продуктов каннабиса непроизводственными способами», — добавил он.

По словам министра, власти Таиланда всегда делали упор на использование экстрактов и сырья каннабиса в медицинских целях. Он подчеркнул, что строгие наказания за курение марихуаны в общественных местах сохранятся, в том числе для туристов.

Ранее стало известно, что кабинет министров Украины одобрил законопроект о легализации медицинского каннабиса в республике. В случае принятия закона Украина станет второй страной на постсоветском пространстве, разрешившей употреблять марихуану. Ранее это разрешили в Грузии.

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Виктория Кондратьева
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