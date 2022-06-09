В популярной программе для Windows нашли вирус

BleepingComputer: злоумышленники спрятали вирус в фейковой версии CCleaner

В популярную программу для пользователей Windows спрятали опасный вирус. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Специалисты компании Avast обнаружили, что в сети начали распространять фейковую версию CCleaner — программы для оптимизации Windows. Как выяснили эксперты, неизвестные модифицировали утилиту, встроив в нее несколько опасных вирусов. С помощью программы злоумышленники научились похищать личные данные пользователей.

В отчете говорится, что опасную версию CCleaner распространяли через сетку поддельных сайтов, имитирующих веб-ресурс разработчика утилиты. Чтобы продвинуть сайты как можно выше в поисковой выдаче, мошенники использовали метод «черного» продвижения Black Hat SEO. В скачанном на одном из таких ресурсов дистрибутиве специалисты нашли вирусы.

Описанные экспертами зловредные системы использовались для сканирования кэша браузера и оперативной памяти компьютера жертвы, чтобы извлечь пароли и прочую информацию. В дальнейшем фейковая программа сохраняла и передавала украденные данные на удаленный сервер.

В начале мая стало известно, что пользователей Windows атаковал вирус Magniber, который хакеры спрятали в поддельных обновлениях системы. Апдейты распространялись через фейковые сайты Microsoft.