Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Часто путешествующая россиянка оценила стоимость отдыха в Крыму летом

Автор блога на «Яндекс.Дзен»: в Ялте можно найти жилье за 1,7 тысячи рублей в сутки

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Тревел-блогер из Крыма рассказала об актуальных ценах на полуострове и оценила, насколько дорого туристам обойдется отдых в республике летом. Об этом девушка написала в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, цены в Крыму зависят от сезона — в этом году многие арендодатели «немного сбавили обороты», поэтому у туристов есть больше доступных вариантов размещения. Тем не менее, россиянка считает, что найти сильно бюджетное жилье по-прежнему сложно.

«Искать жилье на месте, обращаясь к людям с табличкой "жилье", не стоит, заплатите больше В целом, за 1,7-2 тысячи рублей в сутки в Ялте сейчас можно найти варианты в гостевых домах либо квартирах», — оценила примерную стоимость размещения автор блога.

Материалы по теме:
«Пока буду жив, буду ездить» Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
«Пока буду жив, буду ездить»Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
26 декабря 2019
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

Цены на продукты в магазинах девушка назвала «московскими», посоветовав при этом закупаться на рынках. Например, стоимость мяса (килограмм куриных бедер) начинается от 265 рублей, рыбы (килограмм форели) — от 900 рублей, молочных продуктов (килограмм брынзы) — от 600 рублей. «Клубника сейчас по 100 рублей, люди покупают ее огромными пакетами», — добавила блогерша.

В заключение россиянка отметила, что сейчас отдыхающих в Крыму немного. Плюсами поездки на полуостров в начале лета она назвала свободные пляжи, комфортный климат и недорогие овощи и фрукты.

Ранее россиянам предсказали рост спроса на автобусные туры в Крым в июле. В настоящее время предложения с трансфером из Москвы и размещением на курортах полуострова предлагают туроператоры «Интурист», «Мультитур» и «Дельфин» — стоимость начинается от 29 тысяч рублей на двоих.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Спецпредставитель президента рассказал о стратегии «островизации» России
Москвичи вспомнили об одной из последних деревень в пределах МКАД
Названа основная задача Запада по распространению фейков внутри России
Часто путешествующая россиянка оценила стоимость отдыха в Крыму летом
США и Великобритания научат украинских военных пользоваться западными РСЗО
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Беременная модель OnlyFans стала третьей в отношениях женатых пар ради секса
В торговле полотенцами и постельным бельем нашли 36 миллионов нарушений
Порнозвезда дала совет не могущим забыть секс с бывшим женщинам
В Китае заявили о подрыве мирового порядка из-за антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.