Женщина на 10 минут ощутила себя миллионершей и вернулась в квартиру с плесенью

The Mirror: женщина десять минут была уверена, что выиграла в лотерею миллиарды рублей

Жительница Лондона на десять минут ощутила себя миллионершей — обладательницей огромного джекпота. Вскоре женщину ждало разочарование, после которого ей пришлось вернуться в квартиру с плесенью, сообщает The Mirror.

72-летняя Маргарет ДеМичели купила лотерейный билет и отправилась на почту, чтобы проверить результат розыгрыша. Сотрудник почты заявил, что она сорвала огромный джекпот и стала обладательницей 34 миллионов фунтов стерлингов (2,5 миллиарда рублей). В течение десяти минут женщина была уверена в победе и думала, что ее жизнь навсегда изменилась к лучшему. Благодаря выигрышу ее 78-летний муж, вынужденный продолжать работать, несмотря на возраст, смог бы выйти на пенсию.

Проверив числа на билете еще раз, женщина обнаружила, что сотрудник почты ошибся, и она ничего не выиграла. Когда пенсионерка связалась со штаб-квартирой лотереи, ей подтвердили, что она напрасно надеялась на победу.

Муж англичанки, с которым она состоит в браке 54 года, до сих пор не может выйти на пенсию, так как паре не хватает средств для оплаты счетов за проживание в доме. Мужчине, который работает инспектором дорожного движения, приходится каждый день вставать в пять часов утра, чтобы добраться до работы. Его смена заканчивается в 16:45.

ДеМичели подчеркнула, что проигрыш стал для них болезненным ударом. «Мы вернулись к нормальной жизни. Мой муж опять работает. Я хотела выиграть что-нибудь, чтобы мы смогли позволить себе выйти на пенсию. Мы хотели бы иметь возможность съехать из этой квартиры и переехать», — заявила она.

Англичанка рассказала, что хотела бы перебраться в графство Дорсет, так как мечтает жить у моря. Женщина все еще не потеряла надежду выиграть в лотерею и регулярно участвует в розыгрышах. Чтобы муж женщины вышел на пенсию, и пара могла бы позволить себе комфортный образ жизни, им хватило бы 25 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жительница Эдинбурга (Шотландия), выигравшая в лотерею миллион фунтов стерлингов (более 73,1 миллиона рублей), обвинила организаторов конкурса в том, что деньги испортили ей жизнь. Шотландка пожаловалась, что ей наскучила одежда от известных дизайнеров и отдых на дорогих курортах.