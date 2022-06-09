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В селе Кабардино-Балкарии начали капитальный ремонт Дома культуры

Строители начали капитальный ремонт Дома культуры в селе Камлюково, Кабардино-Балкария

Кадр: ГТРК «Кабардино-Балкария»

Строители начали капитальный ремонт Дома культуры в селе Камлюково, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, здание построили в 1967 году и с тех пор ни разу не ремонтировали. В ходе реконструкции планируется выполнить внутреннюю и внешнюю отделку помещений, а также заменить крышу и ветхие коммуникации. Кроме того, в Доме культуры установят противопожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения.

Известно, что восстановление учреждения, которое включили в региональную программу модернизации системы образования, закончат в конце августа текущего года. Помимо ремонта, в Доме культуры предусмотрено обновление оборудования, пополнение книжного фонда и повышение квалификации педагогов.

Ранее сообщалось, что в Нальчике отремонтируют Детскую музыкальную школу номер 2. Культурное учреждение, которое находится в историческом здании 1903 года постройки, решили благоустроить в честь его 60-летнего юбилея в 2022 году. В школе уже проводили косметический ремонт и меняли окна.

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Майя Пономаренко
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