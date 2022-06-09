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Глава Еврокомиссии назвала моральным долгом ЕС восстановление Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала моральным долгом ЕС восстановление Украины

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Восстановление Украины является моральным долгом Европейского союза (ЕС). Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает агентство Ansa.

«Сегодня днем ​​у нас будут дебаты между мэром Мариуполя и украинскими архитекторами, потому что мы восстановим Украину. Мы должны это сделать, и мы это сделаем, так как это наш моральный долг», — сказала она.

По словам главы ЕК, реконструкция городов должна быть проведена правильным образом, «в духе Нового европейского Баухауза». Согласно информации с сайта Евросоюза, «Новый европейский Баухаус» — это творческая инициатива, связывающая «Европейский зеленый курс» с организацией жилых помещений.

В мае о готовности помочь с восстановлением Украины после военной операции заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, «когда появится возможность помочь» после военных действий, США будут готовы к этому. Вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин, который находится в Мелитополе с рабочим визитом, рассказал, что Россия также планирует восстанавливать все освобожденные территории Украины. Он подчеркнул, что все решения на этот счет приняты, объем необходимых на данные цели средств пока оценивается.

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Анжелика Бережная
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