Глава Еврокомиссии назвала моральным долгом ЕС восстановление Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала моральным долгом ЕС восстановление Украины

Восстановление Украины является моральным долгом Европейского союза (ЕС). Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает агентство Ansa.

«Сегодня днем ​​у нас будут дебаты между мэром Мариуполя и украинскими архитекторами, потому что мы восстановим Украину. Мы должны это сделать, и мы это сделаем, так как это наш моральный долг», — сказала она.

По словам главы ЕК, реконструкция городов должна быть проведена правильным образом, «в духе Нового европейского Баухауза». Согласно информации с сайта Евросоюза, «Новый европейский Баухаус» — это творческая инициатива, связывающая «Европейский зеленый курс» с организацией жилых помещений.

В мае о готовности помочь с восстановлением Украины после военной операции заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, «когда появится возможность помочь» после военных действий, США будут готовы к этому. Вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин, который находится в Мелитополе с рабочим визитом, рассказал, что Россия также планирует восстанавливать все освобожденные территории Украины. Он подчеркнул, что все решения на этот счет приняты, объем необходимых на данные цели средств пока оценивается.