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В Вологде откроется новое здание картинной галереи

В 2022 году в Вологде откроется новое здание картинной галереи площадью 4,5 тысячи метров

Фото: Олег Кувшинников / ИА СеверИнформ

В Вологде к концу 2022 года откроется новое здание картинной галереи после затяжного ремонта. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ».

Так, в здании на улице Мира покажут более 43 тысяч предметов искусства, организуют зону для отдыха, коворкинг и реставрационные мастерские. Общая площадь картинной галереи составит 4,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, недалеко от здания оборудуют парковку для туристических автобусов. В настоящий момент уже выполнен основной объем монтажных и отделочных работ.

Ранее, с 14 по 15 апреля в Вологде прошла Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера». Для участников организовали выездные туры, в том числе экскурсию по объектам наследия деревянного зодчества Вологды.

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Мария Гейн
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