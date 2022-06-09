В 2022 году в Вологде откроется новое здание картинной галереи площадью 4,5 тысячи метров

В Вологде к концу 2022 года откроется новое здание картинной галереи после затяжного ремонта. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ».

Так, в здании на улице Мира покажут более 43 тысяч предметов искусства, организуют зону для отдыха, коворкинг и реставрационные мастерские. Общая площадь картинной галереи составит 4,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, недалеко от здания оборудуют парковку для туристических автобусов. В настоящий момент уже выполнен основной объем монтажных и отделочных работ.

Ранее, с 14 по 15 апреля в Вологде прошла Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера». Для участников организовали выездные туры, в том числе экскурсию по объектам наследия деревянного зодчества Вологды.