В ДНР заявили о происходящей интеграции с Россией

Новый премьер ДНР Хоценко заявил о происходящей интеграции республики с Россией

Интеграция Донецкой народной республики (ДНР) и России уже происходит. Об этом новый премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в республику уже прибыло много представителей властей российских субъектов для налаживания работы. При этом Хоценко отметил, что регионы, в которых есть схожие с ДНР производства, готовы брать шефство над местными предприятиями.

«Помогает вся Россия, все регионы. Источников финансирования много — это федеральный бюджет и бюджет ДНР, бюджеты госкорпораций, наших регионов, бизнеса», — добавил он.

В качестве одной из важных интеграционных задач премьер также назвал унификацию законодательства республики с законодательством России. «Мы идем навстречу друг другу и хотим сделать так, чтобы наше законодательство было похоже на законодательство Российской Федерации и, более того, чтобы оно было практически идентичным», — уточнил глава правительства.

Виталий Хоценко был назначен премьер-министром ДНР 8 июня. До этого он работал в Минпромторге России. Как сообщил глава ведомства Денис Мантуров, во время своей деятельности в министерстве Хоценко успел проявить себя и как региональный министр промышленного блока, и как куратор работы с регионами. «В решении задач, связанных с работой промышленного комплекса ДНР, он сможет рассчитывать на нашу поддержку», — подчеркнул Мантуров.