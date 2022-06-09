Саперы на месте обнаружения бомбы в Москве попали на видео

Работу саперов с обнаруженной бомбой у станции метро «Парк Победы» показали на видео

Работу саперов на месте обнаружения неизвестного взрывного устройства возле станции метро «Парк Победы» показали на видео. Ролик в четверг, 9 июня, в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На кадрах видны несколько сотрудников правоохранительных органов в специальных защитных костюмах саперов. Они что-то делают возле брусчатки Поклонной горы. Рядом находится синий фургон, возле которого стоят два сотрудника в штатском, которые издали наблюдают за происходящим.

Бомба была найдена в Москве на Поклонной горе в 50 метрах от станции метро.