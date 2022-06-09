Дуда предупредил немецких промышленников о последствиях ведения дел с Россией

Дуда заявил, что немецкие промышленники столкнутся с проблемами из-за ведения дел с РФ

Немецкие промышленники могут столкнуться с проблемами из-за ведения дел с Россией, так как им совершенно безразлично, что происходит с Украиной и Польшей, их волнует только прибыль. Об этом в интервью газете Bild заявил президент Польши Анджей Дуда.

Польский лидер предупредил о последствиях желаний вести бизнес с РФ и покупать дешевый газ и нефть.

«Возможно, немецкие промышленники не верят, что российская армия может отпраздновать еще одну большую победу в Берлине и оккупировать часть Германии. Мы в Польше знаем, что это возможно. И именно поэтому для нас не существует обычного бизнеса. И именно поэтому мы призываем мир и Европу к тому, что с Россией больше не может быть никаких обычных дел», — подчеркнул он.

Ранее, в том же интервью, политик раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона за продолжающиеся переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Дуды, контакты с российским лидером лишь «узаконивают лицо ответственное за преступления, совершенные российской армией на Украине» и являются бесполезными.