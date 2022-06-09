Оценивать работу коммунальщиков предложили по-новому

Замглавы Минстроя Ересько предложил оценивать работу УК по количеству ветхих домов

Оценивать работу управляющих компаний (УК) в России предложили по количеству домов, переходящих в состояние аварийных. Новый критерий для контроля за коммунальщиками предложил замглавы Минстроя Алексей Ересько, пишет «Российская газета».

Сейчас деятельность УК оценивается в том числе по количеству жалоб от граждан. Однако замминистра считает, что следовало бы добавить пункт о числе домов, перешедших из нормального состояния в ветхое.

Если в 2010 году здание было в удовлетворительном состоянии, а через десять лет стало аварийным без объективной причины (не пострадало от стихийных бедствий и прочих явлений), то возникают вопросы о качестве работы УК, отметил Ересько.

Замглавы Минстроя также предложил изменить наказание для нарушающих правила управляющих компаний. Сейчас при большом количестве жалоб УК лишают возможности управлять проблемным домом. Одно Ересько считает, что отбирать у коммунальщиков ветхий объект, где действительно много неполадок, — это, скорее, облегчение, чем наказание.

Ранее в России предложили снизить штрафы за нарушения со стороны коммунальных служб. Максимальной суммой штрафа за перебои в предоставлении услуг жильцам захотели сделать 100 тысяч рублей для компаний и 10 тысяч рублей — для должностных лиц.