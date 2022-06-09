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В Москве состоится XIV Международный месяц фотографии

В Москве состоится XIV Международный месяц фотографии «Фотобиеннале-2022»

Фото: пресс-служба МАММ

С 7 июня в Мультимедиа Арт Музее в Москве откроется 9 выставок в рамках XIV Международного месяца фотографии «Фотобиеннале-2022». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На биеннале будут представлены работы таких фотографов, как Сергей Борисов, Валерий Юрлов, Игорь Мухин, Леонид Тишков, Дмитрий Булин и Валерий Юрлов.

В честь открытия «Фотобиеннале-2022» организаторы подготовили 3 экспозиции, посвященные музею МАММ, существующему уже более 25 лет.

На выставке «МАММ25» покажут кадры главных проектов музея, а также самые запоминающиеся экспозиции, фотографии художников из разных стран, приглашенных Мультимедиа Арт Музей, а также другие детали, связанные с историей учреждения.

На второй выставке под названием «#МАММлюди» будут показаны фотографии, которые были собраны в социальных сетях посетителей музея, а также работы студентов Школы фотографии и мультимедиа им. А.Родченко.

Третьей экспозицией стала выставка «Памяти Светланы Рословой». Она будет посвящена художнику-оформителю, 8 лет проработавшему в МАММ. Рослова общалась с посетителями музея, следила за сохранностью экспонатов, а также вела собственный блог, в котором рассказывала об искусстве.

Выставки продлятся до 31 июля.

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Анастасия Астахова
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