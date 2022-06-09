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Появились данные о потерях ВСУ под Днепром

WP: в Днепропетровской области за три месяца погибли более 700 военных ВСУ

Фото: Владислав Мусиенко / Reuters

Священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Дмитрий Поворотный рассказал о похоронах погибших украинских военнослужащих в Днепропетровской области. Соответствующие данные появились у Washington Post.

Протоиерей уточнил, что каждую неделю проводит одно-два траурных мероприятия. По его оценкам, потери Вооруженных сил Украины в указанном регионе составили более 700 военных.

«Видите, как изменилась война. И это всего лишь одно кладбище, одно из тысяч кладбищ в Украине», — пояснил Поворотный. Он также сообщил, что всего за три месяца на кладбище появилось 293 воинских захоронения по сравнению с 175 за предыдущие восемь лет.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников констатировал тяжелую ситуацию с потерями украинских военных. По его словам, украинская армия ежедневно теряет до сотни бойцов убитыми и до 500 ранеными.

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Варвара Кошечкина
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