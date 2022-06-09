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В Грузии решили сократить срок службы в армии

В Грузии сократят срок обязательной военной службы до восьми месяцев

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

В Грузии решили сократить срок обязательной военной службы. Об этом министр обороны республики Джуаншер Бурчуладзе сообщил во время выступления с отчетом в парламенте, передает ТАСС.

Он заявил, что срок службы в армии по призыву сократят в стране с 12 до 8 месяцев, а пройти ее можно будет только в структурах Министерства обороны Грузии.

«Это означает, что наша молодежь получит начальную боевую подготовку высокого уровня. Во время службы будут выполняться лишь военные задания, и этим будет создана отличная база для резервной службы», — отметил Бурчуладзе.

В настоящее время срочную военную службу в Грузии проходят как в подразделениях Минобороны, так и в МВД, Минюсте и Специальной службе государственной охраны. Призыву в республике подлежат мужчины возрасте от 18 до 27 лет.

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Алевтина Запольская
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