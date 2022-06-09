Названы обучающие украинских солдат иностранные инструкторы

Пятый канал назвал имена троих иностранцев из МККК, проводивших инструктаж для ВСУ

Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучали представители Международного комитета Красного Креста (МККК). Список иностранных специалистов стал доступен Пятому каналу.

Канал не уточняет, как именно получил доступ к списку с фамилиями иностранных граждан. В нем числятся три человека из МККК — австралиец Майкл Пимбл, немец Матиас Вейнрейк и француз Фонтана Гвинелла. Названные иностранцы вели инструктаж военных в учебно-научном центре международной деятельности Национального университета обороны Украины.

Также появилась информация, что военные учения проводили свыше 50 солдат и офицеров из стран НАТО. Большая их часть прибыла из США и Великобритании, однако никаких подтверждений этому не публикуется.

Ранее стал известен куратор иностранных наемников на Украине. Им является офицер из Главного управления разведки Минобороны страны. Речь идет об офицере воинской части А0515 Михаиле Фролове. Установлено, что он координирует действия наемников, приезжающих из других стран, на Николаевском и Одесском направлениях.