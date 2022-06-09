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Кадыров заявил о полной зачистке Камышевахи

Глава Чечни Кадыров сообщил, что вся территория Камышевахи зачищена

Фото: Globallookpress.com

Вся территория поселка городского типа Камышеваха зачищена. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Приятные новости поступают из населенного пункта Камышеваха, где под командованием дорогого брата, Героя России Замида Чалаева достигнуты успехи», — написал он.

Кадыров уточнил, что вся территория была планомерно зачищена бойцами специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне и 6-го Казачьего полка. Он также заявил, что оставшиеся силы противника находятся в населенном пункте Врубовка.

«Ни один националист и тем более наемник не уйдет от наказания за совершенные злодеяния. В этом я ничуть не сомневаюсь!», — заключил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о массированном наступлении чеченских подразделений с формированиями армий России и Луганской народной республики (ЛНР) на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР. По его словам, военные стали намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции.

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Никита Абрамов
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