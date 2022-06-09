Военный историк назвал сроки завершения спецоперации на Украине

Военный историк Кнутов сообщил, что спецоперация на Украине может завершиться до сентября

Оперативная инициатива на Украине перешла в руки российской армии, и это начали понимать даже европейские и киевские политики. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов в беседе с Пятым каналом.

Эксперт отметил позитивный ход спецоперации России на Украине. Союзные силы практически полностью освободили Северодонецк и начали перемалывать позиции украинских военных в районе Лисичанска. Этот город имеет стратегически важно значение, поскольку занимает господствующие высоты, на данный момент контролируемые ВСУ. После взятия Лисичанска вся территория ЛНР будет освобождена.

«Ситуация может развиваться не так динамично, как хотелось бы многим, но во всяком случае позитивно», — отмечает Кнутов.

Вслед за освобождением ЛНР российские военные и союзные силы продолжат зачистку Донбасса от ВСУ. На это может уйти от 4-5 недель до двух месяцев.

«К сентябрю вопрос полного освобождения территорий Луганской и Донецкой народных республик должен быть завершен», — добавил эксперт.

