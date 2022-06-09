Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Военный историк назвал сроки завершения спецоперации на Украине

Военный историк Кнутов сообщил, что спецоперация на Украине может завершиться до сентября

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Оперативная инициатива на Украине перешла в руки российской армии, и это начали понимать даже европейские и киевские политики. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов в беседе с Пятым каналом.

Эксперт отметил позитивный ход спецоперации России на Украине. Союзные силы практически полностью освободили Северодонецк и начали перемалывать позиции украинских военных в районе Лисичанска. Этот город имеет стратегически важно значение, поскольку занимает господствующие высоты, на данный момент контролируемые ВСУ. После взятия Лисичанска вся территория ЛНР будет освобождена.

«Ситуация может развиваться не так динамично, как хотелось бы многим, но во всяком случае позитивно», — отмечает Кнутов.

Вслед за освобождением ЛНР российские военные и союзные силы продолжат зачистку Донбасса от ВСУ. На это может уйти от 4-5 недель до двух месяцев.

«К сентябрю вопрос полного освобождения территорий Луганской и Донецкой народных республик должен быть завершен», — добавил эксперт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме высказались о сроках окончания спецоперации на Украине
Врач назвала опасность суши для некоторых категорий людей
В Казахстане заявили о неучастии Назарбаева в политике
Московский зоопарк показал неубиваемых героев «Матрицы»
Apple потеряла права на свой самый известный слоган
Преемник «Макдоналдса» выбрал новый логотип
Генсек НАТО отменил визит в Берлин
Российский самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за недомогания пассажирки
В Европе поддержали отказ от новых машин на бензине и дизеле
Доминирование российских вратарей в НХЛ объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.