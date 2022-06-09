Минюст Латвии призвал разрешить изымать собственность России и Белоруссии

Министр юстиции Латвии поручил разработать закон об изъятии собственности РФ и Белоруссии

Министерство юстиции Латвии предложило разрешить изымать собственность России и Белоруссии в пользу государства. С таким поручением выступил глава ведомства Янис Борданс, передает РИА Новости.

По словам министра, он поручил разработать законопроект об отчуждении собственности, принадлежащей России и Белоруссии, к 17 июня. В числе изымаемых объектов он назвал «Московский дом», санатории «Янтарный берег» и «Белоруссия».

«Эти объекты мы будем использовать для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра», — заявил Борданс.

Министр напомнил, что в Латвии уже существует правовой механизм, в рамках которого можно конфисковать имущество в рамках уголовного процесса, а Россию и Белоруссию он назвал «ответственными за уголовные преступления и геноцид».

Ранее Минюст Латвии предложил направить российские активы на возмещение ущерба, нанесенного стране «советской оккупацией». Глава ведомства Янис Борданс заверил граждан, что страна имеет право на эти средства.