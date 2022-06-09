Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Еще одна европейская страна поможет Украине вступить в ЕС

Премьер Черногории Дритан Абазович заявил, что Украине помогут вступить в Европейский союз

Фото: Faruk Kaymak / Unsplash

Украине поможет еще одно европейское государство на пути вступления в Европейский союз. Премьер Черногории Дритан Абазович заявил, что страна окажет Киеву содействие в вопросах евроинтеграции, сообщает ТАСС.

«Надеемся, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС, а Черногория как лидер в переговорном процессе готова предоставить необходимую экспертную и политическую помощь», — сказал премьер в телефонном звонке президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В ответ Зеленский предложил председателю правительства Черногории «как можно скорее посетить Киев».

Ранее Польша выступила против западных стран, препятствующих вступлению Украины в Евросоюз. «Мы — Польша, вся Центральная и Восточная Европа — считаем, что переломим сопротивление нескольких стран Запада, которое считаем безосновательным», — заключил глава бюро международной политики Польши Якуб Кумох.

Правительство Венгрии считает евроинтеграцию Украины преждевременной. Хорватия также выступила против просьбы Киева предоставить республике членство по ускоренной схеме.

В июне в Германии высказались за интеграцию Украины в ЕС без каких-либо скидок. На текущий момент официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Москве обнаружили бомбу возле станции метро «Парк Победы»
Бродячие собаки загрызли оленей, ламу и альпаку в российском зоопарке
МИД Британии осудил смертный приговор британским наемникам в ДНР
Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов
Россиянам назвали стоимость полного ремонта с мебелью
Фрагмент сердца напечатали на 3D-принтере
Психолог перечислила правила настоящей дружбы
Зеленский ввел санкции против российских министров
Известный режиссер назвала главное отличие москвичей от жителей других городов
Стало известно о возможном закрытии сети «Карусель»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.