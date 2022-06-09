Еще одна европейская страна поможет Украине вступить в ЕС

Премьер Черногории Дритан Абазович заявил, что Украине помогут вступить в Европейский союз

Украине поможет еще одно европейское государство на пути вступления в Европейский союз. Премьер Черногории Дритан Абазович заявил, что страна окажет Киеву содействие в вопросах евроинтеграции, сообщает ТАСС.

«Надеемся, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС, а Черногория как лидер в переговорном процессе готова предоставить необходимую экспертную и политическую помощь», — сказал премьер в телефонном звонке президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В ответ Зеленский предложил председателю правительства Черногории «как можно скорее посетить Киев».

Ранее Польша выступила против западных стран, препятствующих вступлению Украины в Евросоюз. «Мы — Польша, вся Центральная и Восточная Европа — считаем, что переломим сопротивление нескольких стран Запада, которое считаем безосновательным», — заключил глава бюро международной политики Польши Якуб Кумох.

Правительство Венгрии считает евроинтеграцию Украины преждевременной. Хорватия также выступила против просьбы Киева предоставить республике членство по ускоренной схеме.

В июне в Германии высказались за интеграцию Украины в ЕС без каких-либо скидок. На текущий момент официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.