Россиянка от безденежья сдала детей в аренду

Жительница поселка Тополевый Ростовской области от безденежья сдала двух детей в аренду

Жительница поселка Тополевый Ростовской области от безденежья сдала в аренду двух детей по нотариальной доверенности. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Инспекторы по делам несовершеннолетних в ходе проверки посетили российскую семью. Им показалось странным отсутствие детей. Мать тогда уверяла, что отправила ребят погостить к родственникам, поскольку у нее не хватает денег.

Такое объяснение россиянки не устроило инспекторов, и они начали разыскивать несовершеннолетних. Им удалось выяснить, что жительница Ростовской области через нотариуса в городе Шахты передала дочь и сына по доверенности совершенно чужим людям, которые проживают в разных российских регионах.

Пары, принявшие дочь и сына женщины, были бездетными. Более того, они не собирались возвращать несовершеннолетних. Благодаря усилиям инспекторов детей все-таки изъяли и передали в реабилитационный центр. Мать ребят оштрафовали, а позже лишили родительских прав.

Сама женщина пыталась оправдаться через местные СМИ и подчеркивала, что детей у нее якобы похищали.

Ранее в Свердловской области сотрудники опеки забрали двух детей у матери-одиночки из-за неисправной проводки.

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