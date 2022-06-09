Минобрнауки объяснило идею наказывать студентов-целевиков за неуспеваемость

Минобрнауки: ответственность студентов-целевиков за неуспеваемость повысит качество учебы

Ответственность российских студентов, которые поступили в вузы по целевому набору, должна повысить качество их обучения. Так объяснили идею наказывать учеников за неуспеваемость в Минобрнауки, передает ТАСС.

Как утверждают в ведомстве, студенты на целевом обучении должны стать одними из самых конкурентоспособных молодых сотрудников.

«Для этого участвовать в повышении качества получаемых знаний должны не только вузы, но и сами организации (заказчики целевого обучения), куда в будущем пойдут работать новые сотрудники», — считают в Минобрнауки.

В четверг, 9 июня, стало известно о планах ведомства ввести наказание за плохие оценки для студентов, за обучение которых платят работодатели. Предполагается, что в их договорах появится ряд новых пунктов о соглашении сторон. В частности, заказчик обучения сформулирует основные критерии успеваемости и может принять решение «о неисполнении требований» по итогам не менее чем двух промежуточных аттестаций.

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