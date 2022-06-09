В Нигерии взяли в заложники более 80 человек

Вооруженная группировка в Нигерии взяла в заложники более 80 человек

Неизвестная вооруженная группировка атаковала деревню Квари в Нигерии и взяла в заложники более 80 жителей. Об этом сообщает газета Vanguard.

При нападении вооруженные лица грабили и сжигали дома, после чего увезли в лес более 80 человек, среди которых были дети и беременные женщины.

По данным очевидцев, атаковавшими были кочевники-скотоводы из народности фула, которые часто конфликтуют с оседлыми жителями из-за доступа к воде и права на пользование землей.

Местные жители также утверждают, что власти не пришли к ним на помощь. Одна из пострадавших заявила, что некоторым пришлось бежать из деревни Квари и переехать в центральную начальную школу в городе Джибия.

В Нигерии банды все чаще нападают на мирных граждан. Преступники совершают убийства, вымогают деньги, берут людей в заложники для выкупа, а также похищают скот. «Они открыли огонь, стреляли беспорядочно и сожгли магазины и наши продовольственные амбары», — сообщила одна из жителей Квари.

Для препятствования противоправной деятельности правительство вынуждено задействовать специальные отряды полиции и армейские подразделения.

5 июня в результате нападения боевиков на католическую церковь Святого Франциска на юго-западе Нигерии погибли 85 человек. Несколько боевиков ворвались в здание церкви во время утренней службы и открыли огонь по прихожанам.

