Россиянина посадили на девять лет за содействие терроризму

Житель Норильска получил 9-летний срок за пропаганду терроризма и содействие ИГ

48-летний житель Норильска получил 9-летний срок за содействие деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). О приговоре россиянину «Интерфаксу» сообщили в управлении ФСБ по Красноярскому краю.

Суд признал мужчину виновным по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режим.

По версии следствия, фигурант дела вел переписку в Telegram c другим жителем Норильска и убеждал его совершить теракт. Для усиления своего воздействия мужчина отправлял ему фотоснимки и видео с призывами боевиков ИГ, призывал к их финансированию и пропаганде их идей.

Ранее сообщалось, что 3 июня военный суд приговорил гражданина Узбекистана к восьми годам колонии строгого режима за финансирование ИГ. В 2021 году он был задержан сотрудниками ФСБ. Было установлено, что в 2013 году мужчина был объявлен в международный розыск за вербовку боевиков и отправку их в лагеря террористической организации на территории Афганистана и Пакистана.