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Дешевая кофта подорожала в 15 раз благодаря сериалу «Очень странные дела»

Лонгслив из Primark перепродают на Ebay в 15 раз дороже из-за выхода «Очень странных дел»

Кадр: Netflix

Дешевый лонгслив подорожал в 15 раз благодаря новому сезону сериала «Очень странные дела» от Netflix. Об этом сообщает издание Mirror.

Согласно материалу, герои шоу в одном из эпизодов вступают в клуб любителей настольной игры D & D, участникам которого выдают кофту с фразой Hellfire Club («Клуб адского пламени»). Известно, что данная вещь представлена в ассортименте сети бюджетных универмагов Primark, ее стоимость составляет десять фунтов стерлингов (740 рублей).

Однако вскоре после выхода картины одежду быстро раскупили во всех магазинах, после чего ресейлеры принялись перепродавать мерч «Очень странных дел» на платформе Ebay. Журналисты обратили внимание, что лонгсливы подорожали в 15 раз — в одном из объявлений продавец установил цену на вещь в 150 фунтов стерлингов (11,1 тысячи рублей).

Ранее появилась информация о том, что четвертый сезон «Очень странных дел» установил новый рекорд по числу просмотров на стриминговом сервисе Netflix. Общее время просмотров сезона по всему миру составило 286,79 миллиона часов в первый уикенд. По этому показателю «Очень странные дела» обошли второй сезон «Бриджертонов».

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Майя Пономаренко
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